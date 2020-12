Dan Petrescu, primele explicații despre plecarea de la CFR Cluj: 'Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia'

Dan Petrescu a anunțat luni că și-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu CFR Cluj. Acesta a anunțat că are nevoie de o minivacanță. Decizia a fost luată după de duminică seara campioana României a fost eliminată de Poli Iași din Cupa României. „Împreună cu clubul am decis astăzi rezilierea contractului pe cale amiabilă. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia, cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine, ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui”, a spus Dan Petrecu, relatează Mediafax.

Acesta a precizat că în acest moment are nevoie de o minivacanță.

„Plec cu capul sus de la Cluj, sunt mulțumit de ce am realizat și într-o zi spre să mă întorc să antrenez, de ce nu. În viața de antrenorat încă sunt tânăr”, a mai spus Petrescu.

Acesta a antrenat în ultimii trei ani CFR Cluj.

Citește și: Probleme pentru Ana Maria Prodan, după ce s-a infectat cu coronavirus: Sexy impresara a chemat salvarea

Și reprezentanții clubului au anunțat oficial luni despărțirea de Dan Petrescu.

„În cursul zilei de astăzi, clubul CFR 1907 Cluj și Dan Petrescu au ajuns la un acord privind rezilierea amiabilă a contractului. Dorim să îi mulțumim pentru toate perfomanțele realizate împreună în acești trei ani”, au anunțat reprezentanții CFR pe pagina de Facebook a clubului.

CFR Cluj a fost eliminată duminică seara din Cupa României, după ce a fost învinsă, cu 1-0, de Poli Iași.