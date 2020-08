Dan Petrescu rupe tacearea. Primul interviu dupa externarea din spital: 'Nu am avut nimic niciodata'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost obligat să stea în izolare după ce a fost testat pozitiv de coronavirus. Astfel, Petrescu a ratat finala cu Craiova. 'Super Dan' a povestit cum a trăit perioada din carantină.

„Nu am avut niciun simptom, dar a trebuit să respect regulile. Nu ma prindeam că am dacă nu îmi făceau analize, nu am avut nimic niciodată. Am stat o săptămână în spital. Aș vrea să le mulțumesc celor de acolo, m-au tratat extraordinar. Cei din familie au venit la balcon tot timpul, mi-au facut cu mâna. Am stat singur și acum o să ne vedem", a spus Dan Petrescu în exclusivitate pentru Sport.ro.

Antrenorul lui CFR a primit trofeul în izolare, acolo unde se află de o săptămână pentru a se bucura.

„Am dormit cu treofeul. Mie îmi place să dorm cu trofee. Eu mi l-am pus singur, cu medalie, cu tot, aici. Mie imi place în primele seri să îl am lângă mine", a adăugat antrenorul.