Dan Petrescu spune ca nu stie daca victoria cu Rennes este meritata: In fotbal nu meriti tot timpul sa castigi

Antrenorul Dan Petrescu a recunsocut jocul slab al echipei lui, CFR Cluj, din meciul de la Rennes, mai ales când a avut doi jucători în plus, astfel că nu ştie dacă victoria cu 1-0 este meritată. El a spus că este foarte supărat pe jucători şi că niciunul dintre ei nu l-a mulţumit.

"Nu zic niciodată că jucăm la egal, toată lumea interpretează acest lucru, avem două rezultate din trei, când joci in deplasare în Europa e normal să ai două rezultate din trei. Am început bine, am avut ocazia cu Traore, a fost fază fixă, gol, am înscris, erau în 10, am avut nişte ocazii mari prin Djokovici şi Deac, vorbesc de prima repriză. Au avut şi eu ocaziile lor. În repriza a doua, după al doilea roşu pe care l-au primit nu am mai ajuns la poartă, nu am mai dat niciun şut. Am făcut şi schimbări ofensive, l-am băgat pe Păun în locul lui Djokovici să mai aducem ceva în plus. Ştiam că Susici are galben şi risca al doilea, era singurul jucător care avea. Din păcate, nu aveam alt fundaş dreapta pe banca astăzi, Peteleu s-a accidentat şi dacă îl aveam îl băgam. Repriza a doua a fost foarte slabă şi cred eu că victoria nu ştiu dacă e măritată, pentru că în fotbal nu meriţi tot timpul să câştigi. Eu sunt supărat pe jucători, sincer, mie nu mi-a plăcut ce am văzut, numai norocul a făcut să câştigăm, după repriza a doua. Dacă jucăm aşa în următoarele trei meciuri, facem 0 puncte, 0 goluri şi luăm vreo 10 goluri, eu aşa cred. Nu avem nicio şansă dacă jucăm mai ales cum am jucat în repriza a doua. Deac a marcat un gol, dar, sincer, mă aştept şi de la el la mai mult. Astăzi mă aşteptam mai mult de la toţi, nu m-a mulţumit niciun jucător astăzi. Nu sunt fericit decât pentru victorie, mă bucur pentru rezultat, e un rezultat mare şi am înţeles acum de ce Rennes a bătut PSG în ultimele trei luni de două ori. Aşa entuziam, aşa forţă, viteză, calitate... Eu zic că acesta a fost cel mai greu meci, nici cu Lazio, nici cu Celtic nu a fost aşa de greu, mi s-a părut adversarul extraordinar astăzi. Aş dori şi eu aşa un public în România. E mai bine să joci şi să câştigi aşa, jucând prost, decât să joci foarte bine şi să nu câştigi. Au fost şi meciuri în care noi am jucat foarte bine şi meritam mai mult şi nu am câştigat. Dar astăzi cei de la Renens au avut un entuziasm fantastic şi o calitate incredibilă. De câte ori am jucat după o deplasare în Liga Europa am pierdut în Liga I, mi-e frică să nu se întâmplă la fel. Va fi foarte greu de gestionat, avem foarte puţine zile, jucătorii care au jucat astăzi nu ştiu dacă vor putea să intre (n.r. - cu Poli Iaşi), nu ştiu ce va fi în capul lor, nu cred că capul lor va fi la meciul ăsta şi trebuie să găsesc o soluţie să câştigăm şi meciul următor, pentru că e foarte important şi campionatul pentru noi", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

CFR Cluj a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa franceză Rennes, în etapa a III-a a Grupei E a Ligii Europa.

Deac a marcat în minutul 9, dintr-o lovitură liberă.

Având o repriză un jucător în plus şi mare pare din cealaltă, doi, clujenii au jucat dezamăgitor în multe momente, fiind la un moment dat dominaţi de o echipă redusă la nouă fotbalişti, din minutul 46.

Susici de la oaspeţi a văzut şi el cartonaşul roşu, în minutul 82. În acel moment, jucătorul bosniac era singurul de la CFR Cluj cu cartonaş galben, el primindu-l pe al doilea.

În ultimele minute, 9 contra 10, Rennes a pus probleme şi mai mari clujenilor.

În minutul 5, portarul Mendy a fost eliminat după ce l-a faultat pe Traore, în marginea careului de 16 metri. Mijlocaşul Del Castillo a ieşit pe teren pentru a-i face loc portarului de rezervă Bonet, în vârstă de 16 ani. În minutul 9, Deac a marcat de la 17 metri, din lovitura liberă dictată de arbitrul rus Aleksei Eskov.

Apoi, imprudent, Boli l-a faultat în careu pe Hunou şi arbitrul a dictat penalti pentru Rennes, dar Niang a trimis pe lângă poartă, în minutul 28.

În celălalt meci al grupei, Celtic Glasgow a învins, acasă, cu cu 2-1, pe Lazio, după ce italienii au avut 1-0 la pauză.

După aceste rezultate, clasamentul Grupei E este următorul: 1. Celtic - 7 puncte, 2. CFR Cluj - 6 puncte, 3. Lazio - 3 puncte, 4. Rennes - un punct.

Următoarele meciuri din grupă vor avea loc la 7 noiembrie: CFR Cluj - Rennes şi Lazio - Celtic.