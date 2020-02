Dan Petrescu: 'Sunt mai multe echipe care se vor bate la campionat. Cred ca va fi o lupta in cinci'

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a susținut o conferință de presă, sâmbătă, premergătoare meciului cu FCSB, din runda cu numărul 23 a Ligii 1. Tehnicianul a vorbit și despre lupta la titlu, spunând că, pe lângă formația sa, alte patru cluburi au acest obiectiv, potrivit Mediafax.

"Sunt mai multe echipe care se vor bate la campionat. Cred că va fi o luptă în cinci pentru câștigarea campionatului. Dacă suntem pregătiți (n.r. - pentru meciul cu FCSB), rămâne de văzut. Primul meci e întotdeauna foarte greu. Nici temperatura, nici terenul... nici echipa n-are meciuri în picioare. Va fi un meci de luptă, iar detaliile mici vor face diferența. Campionatul românesc e foarte greu, mai greu decât Anglia, Italia, Spania. Noi avem play-off, la noi se înjumătățesc punctele. E foarte greu, indiferent de rezultat. Și dacă pierdem 5-0 sau batem 5-0, se joacă în continuare, nu ar fi nimic clar, pentru că vor veni meciurile de play-off. Nu uitați că CFR Cluj are cel mai greu program de până în play-off", a declarat Petrescu, la conferința de presă.

Despre delegarea lui Istvan Kovacs la partida cu FCSB și despre faptul că CFR Cluj nu a pierdut nicio partidă acasă cu arbitrul din Carei la centru, Petrescu a spus: "Cu alt arbitru am pierdut de când sunt eu aici? Ați început anul iar cu polemică. Nu vreau să vorbim de polemică. Mi-aș dori foarte mult să nu se vorbească de arbitraj după meci. Meciul să fie decis de jucători, nu de arbitri. Mi se parea aiurea să vorbim. Noi nu am fost avantajați, mai ales în campionatul ăsta. Dacă vorbim de arbitri, am fi penibili și noi, dar și adversarii. Eu nu cred că adversarii noști vorbesc de arbitri pentru că au un lot fantastic și își doresc să câștige pe teren".

Petrescu spune că se așteaptă la un meci echilibrat duminică și anunță că și-ar dori întinerirea lotului, la fel cum se întâmplă la FCSB: "Suntem echipe care ne batem sus. Sigur va fi un meci strâns, pe muchie de cuțit. Se mai întâmplă și excepții uneori. E clar, un mic detaliu va face diferența în meciul de mâine. Ce antrenor e fericit cu ce are? Toată lumea trebuie să vrea mai mult. Așa am fost mereu, îmi doresc mai mult. E clar că îmi doream și eu bani de transferuri, dar, din păcate nu am avut, așa că am luat jucători liberi sau cu bani puțini. Ținând cont că lotul nostru e în vârstă, voiam și eu jucători tineri. Dacă ne uităm la FCSB, ei au 17-18 jucători sub 25 de ani. Steaua (n.r. - FCSB) are un lot tânăr, dar cu experiență - Coman, Olaru, Tănase, Nedelcu, Vână. Ei au lot tânăr cu mare experiență. Noi avem experiență, dar la jucători de 32-33 de ani. Noi nu puteam lua jucători liberi buni, e foarte greu. De aceea, nu știu ce se va întâmpla, dar avem nevoie să întărim lotul cu jucători tineri".

Antrenorul ardelenilor a oferit detalii și despre situația lui Alexandru Chipciu, fotbalist transferat în această iarnă, reiterându-și totodată dorința de a avea 10 jucători pe banca de rezerve: "Chipciu e un jucător important, dar nu înțeleg de ce trebuie să fie el mutarea câștigătoare. El nu a jucat în ultimele șase luni. Eu nu pun nicio presiune, are un contract pe doi ani și jumătate. Poate să nu joace niciun meci sezonul ăsta, i-am spus. Trebuie să fie la potențial maxim. În momentul de față, el nu e 100%. Chiar dacă l-aș băga mâine, n-aș vrea să aibă o presiune în plus. În primii 23 vor fi (n.r. - Chipciu și Manea). Acum, dacă vor fi în primii 18 rămâne de văzut. Trebuie să iau o decizie foarte grea pentru că am jucători foarte mulți în lot. Din păcate, ceea ce îmi doresc de doi ani nu se întâmplă, să avem 10 jucători pe banca de rezervă, cum e în Italia, în Rusia. Îmi doream foarte mult acest lucru, dar, din păcate, nu s-a putut, așa că foarte mulți jucători vor merge și în tribună".

Dan Petrescu a vorbit și despre Ilie Bărbulescu, fost fotbalist al echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor în 1986 și care a decedat sâmbătă, la vârsta de 62 de ani: "E o tragedie incredibilă, mai ales că l-am și prins ca jucător. Un profesionist extraordinar, a ajutat foarte mulți copii. Din păcate, după ce s-a lăsat de fotbal, nu a reușit prea multe. După baschet, a venit tragedia de acum"

Partida dintre liderul CFR Cluj şi FCSB, ocupanta locului patru în Liga 1, este programată duminică, de la ora 20:00, pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu", din Cluj-Napoca.