Dan Petrescu, suparat dupa infrangerea cu Viitorul: 'Asta este pretul pe care il platim pentru ca jucam in Europa'

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că înfrângerile suferite în campionat reprezintă preţul pe care formaţia lui îl plăteşte pentru că joacă în Liga Europa, anunță news.ro.

"Cred că prima repriză este cea mai proastă de când sunt eu la CFR. E şi meritul Viitorului, care a jucat foarte bine, a pregătit meciul acesta o săptămână. Când stai prin aeroporturi şi prin avioane, poate cu alte echipe câştigi, dar cu Viitorul e greu. Am schimbat toată echipa, se vede că nu a funcţionat. Primul gol îl dă Peteleu, nu era nimeni pe lângă el, al doilea l-am luat de la 50 de metri, nu ştiu cum am luat golul acela. Ei au dominat, dar golurile le-am luat prea uşor. Am avut şi noi ocazii să facem 2-1, mari, şi poate cel mai bun jucător de pe teren a fost Căbuz, a scos incredibil. Una e să faci 2-1 şi alte e să fie 3-0. În repriza a doua, nu au avut nicio ocazie, decât contraatacul acela de 3-0. Am încercat, am avut nişte ocazii rarisime, dar a fost puţin prea târziu pentru noi. Atitudinea era, dar nu puteau. Nu e uşor să stai numai în avioane, numai pe drumuri şi să pregăteşti un meci doar cu un antrenament, l-am făcut ieri în bază, la Viitorul şi am vrut să schimb şi sistemul, ceea ce n-a fost o idee prea strălucită, ţinând cont că nu prea am avut suficiente zile la dispoziţie şi jucătorii nu erau adaptaţi. Mi-am dat seama imediat, dar dacă îţi dai singur gol... Eu le spun tot timpul jucătorilor mei, adversarul trebuie să merite golul. Poate îl meritau, dar nu trebuia să ne dăm noi mingea în poartă singuri. Dacă este un autogol altfel, da, dar mingea aceea nu se ducea nicăieri, la nimeni şi Peteleu a băgat-o în poartă. Moralul a căzut, al doilea l-am luat de la 35-40 de metri. Arlauskis a jucat accidentat tot meciul. Am riscat cu el accidentat. După golul de 2-0, am mai avut ocazii. Dacă ne uităm la numărul de ocazii, sigur am avut mai multe noi, ocazii clare clare. Suntem pe primul loc cu echipa cu care am jucat astăzi, nu am făcut ceva pentru prima oară, am făcut aceste schimbări mereu. Dar când am venit de la Praga, am pierdut la Astra, când am venit de la Celtic, am pierdut. Ăsta este preţul. Dacă jucau aceiaşi jucători, nu cred că era altfel, poate aveam mai mult noroc. Felicit Viitorul, repriza I este singura care nu mi-a plăcut în acest sezon. Pentru mine, până acum, echipa şi-a făcut treaba. Cred că am mai multe victorii împotriva lui Hagi, mai vin şi ei la Cluj, mai sunt două meciuri în play-off şi rămâne de văzut ce va fi. Hagi pregăteşte excelent toate meciurile, avantaj mare când te odihneşti, aştepţi o săptămână, pregăteşti echipa. Noi am stat prin aeroporturi, prin avioane, numai pe drumuri am fost. E mult mai greu pentru noi. Dacă nu jucam în Europa, sigur aveam vreo şase puncte în plus. Nu am de ce să fiu îngrijorat, echipa e pe primul loc, e în cupele europene, de ce să fiu îngrijorat? Am jucat la Viitorul, nu am jucat în altă parte, echipa care a terminat pe locul 3 anul trecut şi a luat cupa, care se bate la titlu. Campionatul e foarte strâns, e luptă mare la play-off, va fi o luptă mult mai mare ca anul trecut la câştigarea campionatului, cu Viitorul, Craiova., Steaua îşi va reveni sută la sută şi va intra în play-off şi va fi o bătaie până la final la câştigarea campionatului. După o înfrângere, pauza nu vine bine, voiam să jucăm imediat, dar pentru odihnea jucătorilor, da", a declarat Petrescu.

Întrebat despre faptul că numele lui este vehiculat pentru a prelua formaţia Dinamo Moscova, Petrescu a răspuns: "Numele meu a fost şi va fi mereu pus la alte echipe, dar după o asemenea înfrângere nu am starea să vorbesc despre aşa ceva. Mă bucur dacă s-au gândit la mine, asta e bine, deocamdată pe mine mă preocupă această înfrângere."

Formaţia FC Viitorul a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-0), echipa CFR Cluj, în etapa a XII-a a Ligii I. Cele două echipe au acelaşi număr de puncte în clasament, 24, fiind departajate doar de golaveraj: CFR Cluj - locul 1, 24 de puncte, golaveraj 18, FC Viitorul – locul 2, 24 de puncte, golaveraj 14.

Au marcat Peteleu ’27 (autogol), Matei ’36 şi Rivaldinho ’57 pentru gazde, respectiv Culio ’76 (penalti) pentru oaspeţi.