Dan Petrescu: 'Vrem sa mergem si mai departe, chiar in grupele Ligii Campionilor. Am trecut de doua tururi si am facut-o jucand bine'

Ambiţiile antrenorului CFR Cluj, Dan Petrescu, nu se opresc la calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Petrescu a spus, după ce a eliminat Maccabi Tel Aviv, că îşi doreşte calificarea în faza grupelor, potrivit news.ro

"Vrem să mergem şi mai departe, chiar în grupele Ligii Campionilor, şi cred că este posibil. Am trecut de două tururi şi am făcut-o jucând bine. Şi azi am jucat bine în prima repriză şi am reuşit să marcăm de două ori. Maccabi a preluat controlul în partea a doua. Cred că 2-2 e un rezultat corect. Noi nu avem o echipă tânără, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Jucătorii lui Maccabi au avut mai multă prospeţime, dar noi am ştiut cum să ţinem de rezultat", a spus Dan Petrescu, la finalul partidei retur cu Maccabi, potrivit telekomsport.ro.

Citește și: Dacian Cioloș reacționează! ‘E primul gest de decenţă şi normalitate în Guvernul condus de Viorica Dăncilă’

CFR Cluj a terminat, marţi, la egalitate, scor 2-2 (2-1), partida disputată la Netanya, cu echipa israeliană Maccabi Tel Aviv, în manşa a doua a turului secund al preliminariilor Ligii Campionilor. În meciul tur de la Cluj, CFR s-a impus cu 1-0, astfel că formaţia ardeleană merge în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, în care va întâlni pe Celtic Glasgow.

Au marcat: Blackman '15 Cohen '48 / Culio '18 (p), Rondon '42.

Citește și: Marian Godină îl umilește pe un fost șef din poliție: ‘Începând de azi îi voi arăta pe toți care fac de râs această meserie’

Celtic Glasgow a trecut cu 5-0, acasă, şi cu 2-0, în deplasare, de echipa estonă Nomme Kalju. În returul disputat tot marţi, au marcat Kulinits '10 (a) şi Shved '90+3.

În turul al treilea, campioana României evoluează acasă, la 6/7 august, iar returul este programat la 13 august, la Glasgow.

Învingătoarea din această dublă manşă se califică în play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor, ultima fază înainte de grupe. Învinsa va evolua în play-off-ul preliminariilor Ligii Europa.