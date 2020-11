Dan Tudorache, audiat la DNA (presa)

Fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, ar fi fost chemat vineri seară la DNA pentru audieri, au declarat surse judiciare pentru G4Media. Tudorache ar fi fost chemat în dosarul achiziției tabletelor pentru elevi, în care DNA a ridicat documente de la locuința sa.

DNA a făcut joi percheziții acasă la Dan Tudorache în urma unei sesizări a actualului edil, Clotilde Armand, privind achiziţia de tablete pentru elevi.

"Percheziţia a fost efectuată în urma uneia dintre multele sesizări formulate de Clotilde Armand împotriva mea şi anume 'achiziţia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1, achiziţia de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesară. De altfel, Clotilde Armand a început prigoana totală împotriva tuturor angajaţilor primăriei care nu au 'pupat inelul'", a scris Dan Tudorache pe Facebook.

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, că în urma percheziţiei făcute de Direcţia Naţională Anticorupţie în locuinţa sa au fost ridicate mai multe documente - facturi cu deplasări în concediu, precum şi 6.000 de euro şi încă o sumă de bani în lei.

"Ştiam că sunt făcute mai multe plângeri în acest an, am înţeles cu calculatoarele, cu scannerele. Au venit, au făcut percheziţie, au luat ce au găsit, conform procedurilor, au stat cam 4 ore. Am întrebat ce calitate am, nu mi-au răspuns absolut nimic, au zis că au venit să-mi facă percheziţie", a afirmat Tudorache, la Digi 24.

Întrebat ce documente şi bani au ridicat procurorii, fostul edil a spus: "Erau nişte facturi cu deplasări în concediu. (...)Şi undeva la parcă 6.000 euro şi vreo 200 milioane, 200 şi ceva, de genul ăsta".

"Au fost depuse mai multe plângeri anul acesta. DNA să-şi facă treaba, să caute, să vadă dacă sunt vinovaţi, să-i descopere. Nu mai altceva de declarat. (...)Sunt foarte liniştit vizavi de tablete, scannere, şi alte lucruri pe care primăria le-a achiziţionat. Nu am nicio problemă", a adăugat Tudorache.