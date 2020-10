Dan Tudorache, dupa ce a fost audiat la SIIJ: Sper sa fie chemat și Dan Barna. Am declarat ce am considerat eu ca s-a intamplat și ce consider ca este ilegal

Dan Tudorache, primarul în funcție al Sectorului 1 al Capitalei, a fost chemat la audieri la Secţia de Investigare a Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ), după ce i-a făcut plângere președintelui Biroului Electoral de Circumscripție din acest sector.

”Am declarat ce am considerat eu că s-a întâmplat și ce consider că este ilegal și vor fi chemați și alții la audieri. După procesele verbale de la PSD, eu am 200 de voturi în plus. Sunt 17 secții unde nu le dădeau ”cheia”, dar au fost băgate în baza de date.

Sper să fie chemat și Dan Barna, care ar fi intrat în Biroul Electoral de Sector și nu avea voie. Legea nu îi permite. Cei 3 candidați ai USR nu aveau ce să caute în acea cameră.”, a spus Dan Tudorache, la România TV, după ce a fost audiat.

Dan Tudorache a făcut plângere pe numele procurorului Nicolae Sprîncu, președintele BES 1.