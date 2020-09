Dan Tudorache: Greșeala noastra a fost ca nu am batut cu pumnul in masa pentru alianța cu Pro Romania și ALDE

Dan Tudorache, candidatul PSD pentru un nou mandat la primăria Sectorului 1 din Capitală, a declarat luni la Digi24, despre primăriile pierdute de social-democrați în București, că greșeala a fost candidatura pe propriile picioare.

„Greaseala noastra a fost ca nu am batut cu pumnul in masa sa mergem pe o alianta cu Pro Romania si cu alte partide pe partea stanga. Am mers singuri. Daca noi am fi mers cu Pro Romania si cu ALDE cu siguranta altul a fost rezultatul. PNL au mers in alianta cu USR si au avut castig de cauza”, a declarat Dan Tudorache.