Dan Tudorache s-a autosuspendat din PSD

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, a anunţat, sâmbătă, că s-a autosuspendat din Partidul Social Democrat. "În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat şi sper ca Justiţia să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol şansele reale de câştigare a alegerilor parlamentare, pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani şi în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică", a scris Tudorache, pe pagina sa de Facebook. El a precizat că, până la sfârşitul anului, atribuţiile de preşedinte al PSD Sector 1 vor fi preluate de preşedintele executiv. Sâmbătă dimineaţa, procurorii DNA - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au anunţat că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la trafic de influenţă şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă. Celor trei inculpaţi li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020: un milion de euro pentru Dan Tudorache, 200.000 de euro pentru fosta soţie şi 75.000 de euro pentru persoana fizică aflată în anturajul primarului, a precizat DNA.