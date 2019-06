Dan Vasile Mihale: PNL trage cu gloanțe oarbe in PSD și urmeaza calea PNȚCD

Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. "Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor tehnologii de comunicatii in economie si societate", precizează Petrescu.

Administrația Sectorului 1, condusă de Dan Tudorache, a lansat în dezbatere publică, ieri 19 iunie, un proiect de hotărâre care dă dreptul cetățenilor de a decide cum vor fi cheltuiți 400.000 de euro. Conform proiectului, dacă inițiativa pentru 2020 se dovedește un succes, suma va crește, de la an la an, până la 10.000.000 de lei. Proiectul de bugetare participativă este singurul de acest fel anunțat în acest an la nivelul Bucureștiului și poate schimba regulile jocului în administrația publică.