Fondatorul Fundației Dan Voiculescu, profesorul Dan Voiculescu propune acordarea unei pensii minime garantate de 1.500 de lei pentru toți cei din sistemul public de pensii. Acesta explică necesitatea măsurii prin scumpirile medicamentelor sau alimentelor în această perioadă, scumpiri care au afectat din plin pe o bună parte dintre seniori. „Pentru pensionarii care se zbat să […] The post Dan Voiculescu propune introducerea unei pensii minime de 1.500 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.