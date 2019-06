Dan Voiculescu, reactie dupa ce PPU si-a ales candidatul la alegerile prezidentiale: ''Nu e basm''

Dan Voiculescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doctrina umanista a evoluat in ultimele trei decenii de la o idee la o modalitate foarte concreta de implicare civica si politica, spune Dan Voiculescu. El e de parere, intr-o postare pe blogul sau, dupa ce Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al Partidului Puterii Umaniste (PPU) la alegerile prezidentiale. Dan Voiculescu mizeaza totul pe noul presedinte! Violenta a acaparat societatea romaneasca Voiculescu vorbeste acum despre maturitatea la care a ajuns doctrina umanista si despre faptul ca s-a transformat in raspunsul la asteptarile unei intregi generatii care nu mai accepta vechile idei si obiceiuri politice. ”30 de ani, un interval considerabil in viata unui om, reprezinta ...