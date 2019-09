Dana Budeanu, deranjata de articolele aparute despre participarea la botezul fetitei Elenei Udrea

dana budeanu

Criticul de moda Dana Budeanu a avut o reactie vehementa dupa articolele aparute in presa zilele trecute in legatura cu participarea la botezul fetitei Elenei Udrea. Vedeta care este invitata saptamanal in emisiunea „Vorbeste lumea” de la PRO TV a comentat amploarea pe care a capatat-o evenimentul din viata fostului ministru al Turismului.

Dana Budeanu, reactie acida dupa articolele aparute in presa

Dana Budeanu spune ca stie ca presa de scandal trebuie sa traiasca din ceva, insa aceasta este deranjata de felul in care a ajuns. A recunoscut ca ea a fost una din inventatoarele presei tabloide, in urma cu mai multi ani, doar ca aceasta nu se ridica la nivelul de la care a pornit. Reactiile ei dure au venit dupa imaginile cu ea de la botezul Evei Maria, fiica Elenei Udrea.

„Mentionarea numelui si a datelor personale sunt protejate de lege. Mi-a fost mentionat numele de catre un personaj cunoscut din Romania. Sa ne revenim, suntem intr-un sat. Am inventat si s-a inventat presa de scandal din Romania. Ceea ce voi incercati sa faceti azi, noi faceam la 20 de ani. Ma includ. Iata ca supravietuieste si e inca singura”, a declarat Dana Budeanu in aceasta dimineata la PRO TV.

„Ati dormit in paturile tuturor infractorilor”

„90% dintre voi sunteti doar niste gunoaie, niste oameni fara onoare, care ati dormit in paturile tuturor infractorilor despre care scrieti”, a mai spus extrem de vehementa cea care se considera politista modei.

