Dana Budeanu desfiinteaza strategia PSD: 'Ok, politica e curva. Ba, da' nu se mai poate. Asta e o mizerie care va va ingropa' (VIDEO)

Dana Budeanu critică PSD, în cel de-al treila episod din "Verdict politic", în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO. Aceasta arată în primul rând să numirea lui Tudose coordonator de campania este o greşeală, după care arată că strategia de comunicare a social-democraţilor este haotică, în condiţiile în care tot felul de personaje vorbesc în numele partidului, deşi unii nici măcar nu sunt membri.

"Să revenim la cel mai mare partid din România, PSD. Săptămâna trecută înţeleg că şi-au pus şefii de campanie. Bravo! Domnul Ciolacu se gândeşte şi la celelalte partide probabil. Ăştia de la PNL, USR, nu vă puneţi niciun şef de campanie, că ăştia îl au pe Tudose rezervă şi în orice moment Tudose poate să vină două săptămâni la PNL, să facă campanie şi acolo, după aia se supără, merge la USR, face campanie şi acolo. Adică omul poate să lucreze în toate cele trei partide, că e foarte supărăcios. Se duce, se întoarce, face ce vrea el. Aşa n-aveţi cum.

Eşti cel mai mare partid din România. De dimineaţa până seara se întâmplă numai aberaţii, numai fracţiuni, numai... Trezirea! Aţi pierdut în toamnă din vina voastră. Baronii nu au făcut nimic, v-aţi împărţit în şapte părţi. Acuma cum ar veni v-aţi unit, sunteţi şi cu Pro România. Nu există! Un partid de o asemenea dimensiune să permită ca ăia pe care îi plăteşte cu zeci de mii de euro pe lună să zacă prin restaurante cu miniştri PNL, cu ăla care ne-a invitat să o luăm prin pădure dacă nu avem autostradă, să-l consilieze şi pe ăla, după aia să vină la PSD, să facă 2-3 emisiuni... Nu se poate!

Ok, politica e curvă. Bă, da' nu se mai poate. Asta e o mizerie care vă va îngropa. Nu aveţi cum să aveţi un reprezentant autointitulat care să vorbească în numele partidului, să arunce în presă n-şpe mii de informaţii, de strategii, de whatever. El fiind nimeni, un jaba-laba, fost jurnalist, fost deputat, fost patron de media, fost realizator de emisiuni, fost prezentator, fost consultant politic, fost băsist, fost manager de presă. Fost, fost fost, azi nimic. Dar e singurul care vorbeşte în numele PSD în presă? Care e strategia asta? Aţi avut timp de când aţi pierdut alegerile să vă organizaţi. Nu s-a organizat nimeni cu nimic. Au apărut acele guri care sug de la acel buget, cât o fi, se duc după aia şi la PNL, fac şi la ăia, fac şi la ăia 2-3 şpăgi. Nu există! Asta e boschetăreală.

Unde sunt numele din PSD? Îl aşteptăm pe jaba-laba să ne dea numele sau cum? Unde sunt declaraţiile unice? Păi să vorbească în numele PSD Ciolacu. E preşedinte interimar. El vorbeşte. Dacă aveţi purtător de cuvânt, vorbeşte ăla. Presa pe care PSD o are astăzi şi pe care a avut-o toată toamna trecută este zero. Banii care se cheltuie nu ştiu pe ce se cheltuie. Este zero. Nu există presă. Opriţi mizeria!

Voi credeţi că sunteţi în control. Nu ai cum să controlezi. Jaba-laba vorbeşte în numele lui Dîncu. Ce înseamnă asta? Ăla nu e membru, ălalalt vine, participă la şedinţe, nici ăla nu e membru. Eu nu am nimic cu nimeni, nu mă interesează, nu cunosc pe nimeni din PSD personal. Este vorba strict despre strategie, despre creier. Voi nu aveţi cum să încălcaţi statutul non-stop. Aşa vin şi eu, particip la şedinţe, vine oricine de pe stradă, îşi dă cu părerea. Eu mâine pot să dau o declaraţie în numele PSD. Păi ăia care dau comunicate şi fac articole în numele PSD sunt împuterniciţi de PSD? Nu. Nu contează că nu sunt membru, m-au ştampilat unii pe Facebook că sunt pesedistă. Aşa mă duc prin sediu, aud că se vorbeşte ceva prin birouri şi dau la presă. Ăsta e nivelul de presă pe care îl are PSD astăzi. Şi şapte dume pe net şi 30 de postări pe care le pune Dana Budeanu, de toată ţara mi-a pus ştampila. Atât. Asta e situaţia de azi în PSD. De la o pesedistă, cică...", afirmă Dana Budeanu.