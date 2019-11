Dana Budeanu dupa scandalul postarii privind spitalul pentru copii bolnavi de cancer: ”Nu am pentru ce sa-mi cer scuze si n-o s-o fac in viata mea! ”

dana budeanu

Dana Budeanu a reactionat, joi, pe Instagram in scandalul izbucnit dupa ce o postare facuta de ea pe Facebook impotriva spitalului privat pentru copii bolnavi de cancer construit de Asociatia Daruieste Viata, a fost distribuita de primarul Gabriela Firea pe contul personal.

Stilistul si-a inceput postarea spunand ca ”Doua femei care reprezinta o fundatie/ONG/ceva fara profit 100%… , cu bani donati de oameni si companii, fac un spital privat, pentru ca statul nu face nimic si gata! Felicitari! Deci nu aveti nevoie de nimic de la stat, deci nu aveti de ce sa cereti nimic statului care nu face nimic! Corect? Corect si nobil si atat!”.

In continuare, Dana Budeanu scrie ca ”restul interpretarilor, manipulatorilor si imbecililor spalati pe creier care au intrat in lupta vietii cu o postare care inseamna strict randurile de mai sus, nu ma intereseaza si ma lasa rece, cum ma lasa rece in general orice este sub nivelul meu intelectual si spiritual, adica tot!”.

Stilista spune in postare ca scandalul izbucnit in jurul postarii sale si ”aceste trei zile de ura viscerala, din jurul unui demers atat de nobil si pur, a strans mai multi bani dacat dacand (sic!) a inceput! Cu placere! Sa se treaca si pe la casierie daca e, ca eu d astea 100% fara profit nu halesc de la Maria Theresa incoace”.

Dana Budeanu mai scrie ca a fost sfatuita in ultimele zile de mai multe persoane, pe care le numeste ”spalati pe creier sau speriati sau binevoitori” care au sfatuit-o sa isi ceara scuze public. ”Poftim? Pentru ce? Pentru ca o mare mica de imbecili manipulati au rastalmacit si rostogolit ce am scris? Hm! Niciodata in viata asta!

