Dana Budeanu il desființeaza pe liderul sindicatului polițiștilor: De ce nu e reținut? Se vrea deputat. Intra peste bilanțul Miliției, il huiduie pe Hoha, urla

Dana Budeanu îl critică dur pe liderul sindicatului politiștilor pentru acțiunile sale din ultima perioadă. Ea critică felul în Dumitru Coarnă și politiștii din sindicatul pe care îl conduce au înțeles să boicoteze Bilanțul MAI pe 2019, prin tulburarea intonării Imnului Național și a manifestării oficiale la care a participat președintele României.

Ea îl atenționează pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, că sindicalistul din Poliție face tot scandalul pentru a atrage atenția și a fi pus pe listele PSD la alegerile parlamentare din acest an și pentru asta nu se dă în lături de la nici ”o mascaradă” și îl compară pe Dumitru Coarnă cu grupul protestatarilor #rezist, Mălin Bot, Mihai Dide sau Marian Ceaușescu, care s-au remarcat prin acțiuni turbulente pentru care au fost sanționați frecvent de autorități:

”El urlă împotriva puterii actuale să se prindă PSD să îl pună pe liste. De ce nu e arestat?

A apărut în ultimul timp unul tip Dide, Bot, Fot... ceva Bolt, Bot că nici nu știu cum îi cheamă... și încă unul care aruncau ei cu vopsea pe garduri, se apucau cu dinții de gard, mușcau, atacau oamenii pe stradăm aruncau cu lipici... nu știu, ceva... scuipau de la balcon și ce făceau ei pe acolo.

Băi... e unul care face asta cu Poliție Română, de ce nu este arestat? De ce nu este reținut? E un indivit care înțeleg că a fost și el ceva sub sub sub, Coarnă, e peste tot... se tăbălește pe jos, intră peste bilanțul Miliției îl huiduie pe Hoha, urlă în timpul imnului... Alo, băi e președintele României, unde era Miliția? De ce nu l-ați pus jos? Că el e președintele sindicatului, că el e ceva... Ce e haloimul ăsta? Îi înjură pe toți la manifestații de acest gen... Ce e halul ăsta? Pentru nația asta a ajuns să perceapă ca normală această atitudine.

Domnu Ciolacu... ăsta urlă în numele PSD! Eu nu știu dacă cineva sesizează asta. El urlă cumva împotriva puterii actuale, dar lasă să se prindă PSD-ul ca să ia el nu știu ce loc de deputat la Călărași sau unde vrea el. Să oprin mascarada asta! Eu dacă făceam așa ceva eram arestată pe loc. Băi ăla e președintele României și se cânta Imnul Național... nu poți permite oricărui descreierat să urle oricine ar fi el.

Omul ăla e în campanie... E cu polițiștii ăia lângă el... Treziți-vă măi oameni buni! Aici vorbim de structuri oficiale și nu trebuie permis haosul ăsta.

Faptul că au reușit niște haștagi despre care acum nu se mai știe nimic făceau așa ceva asta nu înseamnă că asta e normalul... NU, ăsta e anormalul.”, susține Dana Budeanu într-un comentariu mult mai pe larg în cadrul Verdictului Politic din 6.03.2020.