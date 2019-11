Dana Budeanu, REACȚIE FABULOASA dupa ce PRO TV a rupt contractul cu ea din cauza scandalului pe spitalul privat

Creatoarea de modă Dana Budeanu nu se dezminte și nu face un pas în spate în scandalul spitalului privat construit din donații de Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu. După ce PRO TV a anunțat că întrerupe colaborarea cu creatoarea de modă care analiza vestimentația vedetelor la diverse evenimente, Budeanu a avut o reacție spumoasă.

"INAINTE DE FACEBOOK DOAR FAMILIA STIA CA SUNTETI PROSTI!

SA NE DESTEPTAM PENTRU ULTIMA DATA IN CEEA CE MA PRIVESTE:

DIN DRAGOSTE SI RESPECT PENTRU TOTI CEI CARE URMAREAU INTR UN NUMAR RECORD RUBRICA VERDICT DE LA PRO TV, ATAT PE TV CAT SI PE ONLINE SI CARE LA PROPRIU AU BLOCAT LINIILE TELEFONICE SI MESAGERIILE IN ULTIMELE DOUA ORE, FAC URMATOARELE PRECIZARI:

DANA BUDEANU NU A AVUT NICIODATA UN CONTRACT CU PRO TV PENTRU RUBRICA VERDICT! NU AM FOST NICIODATA ANGAJATA LA PRO TV SAU REMUNERATA PENTRU ACEASTA RUBRICA! ACEASTA DECIZIE MI A APARTINUT DE LA INCEPUT! RUBRICA AM REALIZAT O TIMP DE 4 ANI, GRATIS, DE PLACERE! COLABORAREA CU PRO TV A FOST UNA PERFECTA PANA LA SFARSIT SI S A INCHEIAT IERI. IN URMA UNEI DISCUTII EXTREM DE CIVILIZATE SI RELAXATE CU REPREZENTANTII PRO TV, IN CARE, DATORITA PRESIUNILOR IMENSE LA CARE AU FOST SUPUSI, MI S A INAINTAT RUGAMINTEA DE A MI CERE “SCUZE PUBLIC” IN LEGATURA CU POSTAREA CARE A SCHIMBAT CURSUL ISTORIEI ROMANIEI, NU AM FOST DE ACORD SI ATAT! NIMIC MAI MULT!

REPET! NU AM AVUT NICIODATA CONTRACT CU PRO TV, NU AM FOST ANGAJATA LA PRO TV! NU AM AVUT IN VIATA MEA VREUN CONTRACT CU VREUN SPONSOR SI NICI NU O SA AM! NICIODATA!

NU S A INTAMPLAT NIMIC, NU EXISTA NICIO DRAMA!

RUBRICA VERDICT CONTINUA CA SI PANA ACUM, ONLINE, PENTRU TOATA LUMEA, SAPTAMANAL! SINGURUL PLUS VA FI ACELA CA, PLAJA DE VEDETE SI PERSONALITATI PREZENTE IN RUBRICA VA FI MAI MARE, FORMATUL FIIND ACUM STRICT INDEPENDENT!

ATAT!

VA MULTUMESC PENTRU INGRIJORARE, DAR NU ESTE CAZUL!

NIMENI NU O FACE CUM O FACEM NOI!", scrie Budeanu pe Facebook.