Dana Budeanu, reacție la infrangerea Gabrielei Firea: 'Mi-ați ramas pe tocuri, saracilor!'

Dana Budeanu reacționează la înfrângerea Gabrielei Firea în Capitală și susține că doar 10% din cetățenii cu drept de vot în București au ales primarul. Budeanu arată că este în străinătate și s-a sus să-ți cumpere pantofi, asta pentru ”mi-ați rămas pe toate tocurile, săracilor”.

Citește și: Numărătoare PARALELĂ la PNL: liberalii au câștigat 18 județe. Oprișan ar fi pierdut la Vrancea

”V A LUAT O VIATA RAZNA CA N AM MAI POSTAT? HAI GATA CA AM ATERIZAT IN OCCIDENT SI AM INTELES CA TOTI #GII SARBATORESC ADUNATI CU PENSATII DÃ LA PNL CE AU VOTAT 10% DIN AIA CU DREPT DÃ VOT DIN BUCURESTI!

10% E FIX SPAGA CARE SE IA LA COMBINATII!

APROAPE DOUA MILIOANE DE EURO PÃ ECHIPE, TOATA PRESA PLATITA CU ZECI DE MILIOANE DE EURO, TOTI FATALAII ADUNATI PÃ DREAPTA AU SCOS 10%?

PAI ATATA SCOT EU MOCA, SINGURA, CAND FAC PAUZA 5 MINUTE PE ZI SA POSTEZ PENTRU O SAPTAMANA!

AM VENIT SA MI IAU PANTOFI, CA MI ATI RAMAS PE TOATE TOCURILE, SARACILOR!

PS: ALEGERILE NU SUNT PENTRU BOGATI, CACOVIDU! VA PUPA DANUTA!

PS2: MI E RUSINE DE NICU GIGANTU! CE SA I CANTE LU NICUSOR?”, scrie Dana Budeanu.