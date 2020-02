Dana Budeanu, sfat pentru 'USR plus Doi si-un sfert': Luati-l pe baiatul ala destept care a facut M... PSD. Sa o intoarca si el acum, Muie PNL sau ce vreti voi

Dana Budeanu explică, în episodul 2 al rubricii "Verdict politic" pentru STIRIPESURSE.RO, de ce nu mai funcţionează campaniile sociale pentru promovarea diverselor cauze. Aceasta afirmă că este nevoie de un guvern care să ia măsuri sociale, cum au fost guvernele PSD, care să ofere o stare de confort financiar populaţiei, pentru ca românii să aibă timp să fie preocupaţi şi de alte lucruri. În loc de campanii online, Dana Budeanu îi sfătuieşte pe cei de la USR şi PLUS să apeleze la românul care a realizat campania "M... PSD".

"Lumea nu a mai halit nicio campanie hashtagistă pe genul Brâncuşi, e poluare, postează şapte actori, cinci deontologi, trei ameţiţi, toţi pe caşcaval, că e poluare, aoleu. Se face repede un mise-en-place cu vreun ministeruţ şi un bugetuţ.

Campaniile astea nu mai merg pentru că iniţiatorii hashtagismelor care vor să spele creierul populaţiei ăştia dela USR plus Doi şi-un sfert sunt nişte ageamii care au reuşit cu aceste campanii... Aia cu "Şî eu"... brusc nu se mai vorbeşte de autostrăzi, nu mai vrea nimeni, au vrut atunci. O să le iau pe rând în fiecare zi, să vi le explic, să le înţelegeţi. Trebuie să înţelegeţi mesajele care vi se transmit şi care încearcă să vă manipuleze, de oriunde ar veni ele şi de oricine ar fi conduse. Lumea şi viaţa voastră trebuie să fie independentă de aceste imbecilităţi.

În România există această mână de deontologi, cu actori, cu nu mai ştiu ce... Staţi pe scenă! Aveţi o meserie, făceţi-o. Lăsaţi strada şi caii verzi pe pereţi. E o prostie. O să ajungeţi să vă faceţi de râs în ultimul hal, cum aţi început deja. După cum vedeţi,campania cu Brâncuşi nu a mai fost halită de nimeni şi o să vă explic de ce. Pentru că pe foame nu se mai haleşte nimic de genul social, cultural, mişcări de solidaritate pe vreun subiect. În anii precedenţi, o mână de fătălăi de pe Facebook postau instantaneu nu ştiu ce. Ok, e pe caşcaval, aţi realizat nu ştiu ce. Problema e că ăla era un context favorabil pentru ăştia de la USR plus Doi şi-un sfert. De ce? pentru că era PSD la putere şi toată lumea avea pensie, păpică. Atunci puteau să se răscoale, că le venea salariul, papa. Astăzi nu se mai haleşte pentru că este contextul pe care l-aţi votat. Dacă eşti în panică, nu a venit pensia, nu ştii ce se întâmplă cu asigurarea medicală, nu mai haleşti Brâncuşi. USR plus Doi şi-un sfert poate să existe doar cu guvernările care pun în aplicare mărusi sociale, atunci populaţia e liniştită şi se gândeşte şi la artă.

Ăştia care faceţi tot felul de campanii, în lunile următoare, că am înţeles că aveţi buget de jumătate de milion de euro, fiţi atenţi la Dănuţa: nu vă mai aruncaţi, că l-am văzut şi pe magician cu Brâncuşi şi cu alea. Nu mai aruncaţi caşcavalul aiurea, că nu o să meargă astea. Luaţi-l pe băiatul ăla deştept de la Prahova care a făcut campania cu Muie PSD, pentru că ăla a fost smart. Să o întoarcă şi el acum, Muie PNL sau ce vreţi voi să strige. Dar luaţi pe cineva care ştie pe campanii. Degeaba atuncaţi în piaţă 20 de mii, 30 de mii, pentru că populaţia nu mai haleşte asta, pentru că le e foame. Pe un astfel de fond 'de dreapta', o naţie profund socialistă nu haleşte, se chinuie Soros de 30 de ani. Ideea e: luaţi-l pe băiatul ăla cu Muie PSD şi să vă facă ceva.

Da' eu nu pot să-mi iau 'Muie hashtag' la numărul de la maşină?", afirmă Dana Budeanu, în episodul 2 al Verdictului politic.