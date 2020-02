Dana Chera (fosta Grecu) iși anunța plecarea DEFINITIVA din Antena: nu exclude o revenire in media

Jurnalista Dana Chera fostă Grecu a anunțat, pe blogul personal, faptul că a încheiat definitiv colaborarea cu Antena 3. Totuși, jurnalista recunoaște că și-ar dori o revenire în lumina reflectoarelor și lasă de înțeles că în curând va porni pe un nou drum.

”Când vă întoarceți? Când vă întoarceți la Antena 3? Sunt două întrebări care m-au bucurat în acești 2 ani care s-au scurs de când am intrat în concediul de maternitate. Da, m-au bucurat. M-a ferit Dumnezeu de ipocrizia persoanei publice deranjată nevoie mare că o recunosc oamenii pe stradă. Eu mă bucur. E răspunsul publicului în casele căruia am intrat live, 15 ani. Pentru acești ani, pentru această relație, care s-a construit sincer, pentru emoțiile și durerile trăite împreună am obligația morală să dau un răspuns public celor două întrebări. Când mă întorc la Antena 3? Am decis că proiectul meu la postul național de știri să se oprească. Plec de la Antenă mulțumindu-le colegilor mei lângă care am crescut. De la care am învățat. Pe care i-am respectat și a căror simpatie am simțit-o onestă. N-am să dau nume, spun doar că munca în televiziune e una care se face DOAR în echipă. Iar echipele cu care am lucrat au fost de excepție. Cele trei premii APTR pentru cel mai bun talk-show au fost răsplata profesională pentru sufletul pe care l-am pus în emisiuni alături de Andreea Munteanu și Radu Tudor. Câștigul, însă, sunt sutele de mii de telespectatori și atenția, toleranța și fidelitatea lor. Încrederea! Acesta este cel mai mare cadou pe care l-am primit de la public. Motivul pentru care proiectul meu la Antena 3 se oprește ține de rațiuni personale. Simt nevoia unei provocări. Și, dacă ea va veni din mass media și mă voi potrivi unui alt proiect, voi continua să fiu jurnalist. Decizia nu e ușoară, dar ce e ușor din ce ne dorim pentru evoluția noastră ca trăitori pe aici? Așadar, dragii mei, vă voi ține la curent! Vă mulțumesc pentru interesul vostru! Pentru mine contați!”, scrie Dana Chera, pe blogul personal.