Dana Garbovan ii explica lui Klaus Iohannis ce inseamna DE INDATA, din motivarile CCR: 'El trebuia sa motiveze imediat, ceea ce nu s-a intamplat'

Dana Gârbovan a explicat, la Antena 3, ce înseamnă termenul ”de îndată” din motivările CCR în care se explică încălcările repetate ale Constituției de către Klaus Iohannis. Iohannis a respins-o pe Gârbovan pentru funcția de ministru al Justiției și, conform CCR, trebuia să publice motivul deciziei sale, ceea ce nu a făcut nici până acum.

”Este atributul constituțional al președintelui să respingă o propunere. Dar, trebuie să o motiveze. Iar, CCR a constatat că a fost un conflict constituțional că nu a motivat refuzul. El trebuia să motiveze de îndată, adică imediat, ceea ce nu s-a întâmplat. Deciziile CCR sunt, de regulă, obligatorii din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Citește și: Informații despre starea de sănătate a Tamarei Buciuceanu Botez! Cum se simte actrița

Nu am avut discuții cu președintele. Eu am anunțat public ce vreau să fac la Ministerul Justiției. Cu Viorica Dăncilă am avut o întrevedere la Guvern, unde am pus problema independenței de mandat.

Eu am avut în considerare această posibilitate a lui Klaus Iohannis de a mă respinge. Am văzut toate atacurile și fake news-urile. ”, a spus Dana Gârbovan.

Citește și: Marius Budăi iese la rampă! Ce se întâmplă, de fapt, cu cele 400.000 de concedieri .