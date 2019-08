Dana Girbovan anunța PRIMA SCHIMBARE pe care o va face, daca ajunge ministrul Justiției: 'Deși presa și Facebook-ul abunda de 'experți' pe justiție...'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, vineri, după ședința CEx PSD, că social democrații o propun pe Dana Gîrbovan la Ministerul Justiției. După ce a anunțat că acceptă funcția, cu condiția să fie independentă, Gîrbovan anunță că că unul dintre proiectele pe care vrea să le implementeze la Ministerul Justiţiei este combaterea traficului de persoane. Însă combaterea traficului de persoane este o atribuţie a Ministerului Afacerilor Interne.

”Dupa ce ani de zile Romania a fost preponderent tara de tranzit pentru traficul de fiinte umane, acum este ea insasi sursa. Retelele de trafic isi diversifica si perfectioneaza mijloacele, iar autoritatile raman de prea multe ori inerte. Desi presa si Facebook-ul abunda de "experti" pe justitie, in afara de cateva ONG-uri, ce fac o activitate absolut eroica in prevenirea traficului si protejarea victimelor acestora, si de cateva articole sporadice, in presa nu gasiti mare lucru pe acest subiect. Daca nu era drama de la Caracal, faptul ca tinere sunt traficate de la varste socant de mici nu devenea mainstream.

Traficul de persoane umane e o problema globala, insa sunt tari care lupta eficient cu acest flagel.

Astfel, Departamentul de Stat al SUA vorbeste in Raportul privind traficul de fiinte umane in mod constant despre cei 3P, deveniti 4P, ce stau la baza combaterii traficului de persoane:

- prosecution,

- prevention,

- protection,

- partenership.

Pentru a combate eficient traficul e nevoie de o abordare integrata pe aceste patru paliere. Acesta e unul dintre proiectele pe care as dori sa le implementez la ministerul justitiei si motivul principal pentru care am acceptat in principiu propunerea.”, e propunerea făcută de Gîrbovan.

