Dana Girbovan: Este inadmisibil ca un raport GRECO sa fie folosit pentru blocarea SIIJ

Judecătorul Dana Gîrbovan explică într-o postare pe rețelele de socializare că este inadmisibil ca un raport GRECO să fie folosit pentru blocarea unei legi în vigoare, în cazul nostru lege care reglementează activitatea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Ieșirea publică a Danei Gîrbovan vine după ce șapte membri ai Consiliului Superior