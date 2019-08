Dana Girbovan NU trebuie sa-si dea demisia din magistratura inainte de a fi numita ministru

Dana Garbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacsu, apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis nu va putea respinge propunerea numirii Danei Girbovan in functia de ministru pe motive de nelegalitate, ci din motive politice. Neacsu spune ca cei care o contesta pe Girbovan vor inlaturarea cu totul a magistratului. Dana Garbovan: Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia... MOTTO: "Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu acel dosar. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania -n.r.) va fi ministru al Justitiei, ceea ce va insemna un dezastru pentru noi” procuror Mihaela Iorg ...