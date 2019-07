Dana Girbovan, reactie de ultima ora: Este inadmisibil

Dana Girbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania intervine in "razboiul" din CSM, unde sapte membri boicoteaza sedintele de plen pentru a bloca activitatea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, invocand un raport GRECO in care s-ar recomanda desfiintarea SIIJ. Girbovan afirma ca niciun raport GRECO nu poate fi folosit pentru santaj si pentru a anula legi in vigoare, validate de CCR. "Sapte membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au trimis in urma cu doua saptamani o scrisoare publica in care au solicitat amanarea discutarii tuturor aspectelor ce privesc activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie pana ...