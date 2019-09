Dana Nalbaru de la HiQ s-a mutat la tara! Creste gaini si cultiva zarzavaturi!

Dana Nalbaru s-a mutat la tara! Creste gaini si cultiva zarzavaturi! “Ma transform intr-o taranca, dar, va jur, niciodata nu am fost atat de fericita. Am zile intregi cand nu intru pe internet!”

In urma cu patru ani, Dana Nalbaru si sotul ei, actorul Dragos Bucur, au decis sa paraseasca Bucurestiul si sa se mute definitiv in casuta pe care si-au ridicat-o intr-un sat modest de la tara.

La vremea respectiva, decizia lor a fost privita cu scepticism de catre prietenii lor, acestia neintelegand de ce doi artisti care ar trebui sa locuiasca in Capitala, unde muncesc si se intampla lucrurile, aleg sa paraseasca orasul si viata agitata de aici pentru a se muta intr-un satuc uitat de lume. De atunci au trecut patru ani, iar timpul a dovedit ca alegerea Dana Nalbaru si a lui Dragos Bucur, care intre timp a continuat sa aiba proiecte si sa turneze filme la Hollywood, a fost una benefica familiei lor.

“Casa noastra este situata intre padure si lac. Avem o curte in care am plantat multe, multe flori, copacii sunt acum infloriti si miroase a primavara. In spatele curtii ne-am facut o mica gradina si pamantul e foarte bun… Avem rosii, dovlecei, ardei, vinete, morcovi, castraveti, ceapa, usturoi, menta, loboda, patrunjel, leustean, tarhon, oregano si capsune multe. Leurda si urzicile le adunam direct din padure, proaspete. Toamna avem mere, piersici, caise, prune si nuci. Facem compot, gemuri si suc de rosii, toate adunate din curtea noastra. Nu as fi crezut ca preocuparile acestea “casnice” ma pot umple cu atat de multa energie pozitiva. Pana acum o saptamana cumparam de la vecini oua, dar, cum avem destul loc in curte, am decis sa ne luam propriile noastre gainuse. Avem 4 si oua in fiecare zi de la ele. Noua ne ajung si Sofia (n.r., fiica celor doi) e extrem de fericita. Dragos a construit un spatiu in care stau gainile si arata foarte cochet in curtea noastra verde”, povesteste Dana Nalbaru.

Totodata, artista marturiseste ca s-a rupt oarecum de lume, ca nu mai e avida dupa stiri si informatii, declarandu-se extrem de multumita de viata pe care o duce acum familia sa. “Uneori nu vreau sa apartin acestei lumi. Am zile intregi cand nu intru pe internet, televizorul nu-l deschid de ani de zile, nu ascult radio (in ciuda meseriei mele), nu socializez cu necunoscuti, uneori nu ma uit in ochii oamenilor pe strada. Acasa… Acasa ma simt cel mai bine. (…) Da, stau la tara si, probabil, ma transform intr-o taranca dar, va jur, niciodata nu am fost atat de fericita! Iesim aproape in fiecare zi in padure, mergem cu barca pe lac, bem un pahar de vin seara, sub cerul plin de stele, ascult in fiecare dimineata cum se trezeste padurea, vecinii mei imi zambesc si ma saluta atunci cand trec pe langa ei. Daca vreunul dintre voi simte ca ceva lipseste in viata sa, ca un gol nu se umple, ganditi-va ca poate e vremea sa intoarceti pagina vietii voastre. Si faceti-o cu curaj si in directia in care inima va cheama! Inima nu da niciodata gres”, spune Dana Nalbaru.

