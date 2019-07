Dana Nalbaru, marturisiri sincere dupa ce a adoptat o fetita 

Dana Nalbaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dana Nalbaru si-a deschis sufletul in cadrul emisiunii Acces Direct, unde a vorbit despre muzica si decizia familiei sale de a adopta o fetita. Artista si Dragos Bucur formeaza unul dintre cele mai solide cupluri si au impreuna doi copii. In 2017 au adoptat-o pe Roxana. Dana Nalbaru si Dragos Bucur sunt casatoriti de multi ani si au impreuna trei copii! Putini stiu ca a intrat in depresie dupa ce a fost parasita „Cand am plecat prima data din trupa, pentru ca a 2 a oara nu am plecat, am incheiat glorios ca sa zic asa, de comun acord de a intrerupe activitatea concertistica, a reprezentat o etapa extrem de dureroasa si a fost unul dintre momentele care m-au ajutat sa ma formez. In perioada de ...