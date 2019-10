Dana Rogoz recunoaste ca a fost abuzata in perioada Abracadabra: “Mi-a ridicat fusta si mi-a pus mana pe..”

Dezvaluiri uluitoare facute de Dana Rogoz, iar subiectul este unul dureros si de actualitate, abuzul sexual. Rememorand perioada adolescentei, Dana Rogoz marturiseste care au fost momentele in care s-a simtit agresata si isi aduce aminte de gesturi masculine care o determinau sa ii fie rusine.

O calatorie cu autobuzul, isi aduce aminte Dana Rogoz, se putea transforma intr-o adevarata aventura, in sensul cel mai rau al cuvantului, existand multi barbati care – sub pretextul ca masina era aglomerata – isi lipeau corpul de al ei, iar senzatia era una foarte neplacuta. Suplimentar, existau tot felul de ”metode” prin care adolescentele erau atinse ”ca din intamplare”, numai ca, spune vedeta, nu exista ”suficient” curaj pentru a fixa limitele normale. Bineinteles, si Dana a trecut prin astfel de ”experiente” neplacute.

”Eu nu o sa uit senzatia pe care o aveam cand un barbat se lipea cu corpul lui de spatele meu, sub pretextul ca e foarte aglomerat, iar eu nu stiam cum sa ma retrag, cum sa imi schimb pozitia, ca nu cumva sa il fac tot pe el sa se simta prost. Tot mie imi era rusine de gandurile si temerile pe care le aveam, caci nu fusesem invatata ca am dreptul sa ma intorc si sa ii spun pe un ton calm: „Stop! Va rog frumos sa va retrageti doi pasi! Si ar mai fi claxoanele, ridicatul fustei, pus mana in fuga pe sani sau fund… care in perioada adolescentei erau cumva atat de uzuale, incat nici nu puteai sa te plangi de ele. Si nu, nu ne placeau, asa cum cred unii. Dar nu aveam poate suficient curaj pe atunci sa punem limite, pentru ca societatea nu ne invatase asta si nici nu ne oferise un context prielnic”, a declarat Dana Rogoz pentru viva.ro.

Cum a fost ceruta in casatorie

Dana Rogoz a povestit cum a fost ceruta in casatorie in anul 2012, dupa o relatie de 8 ani cu Radu Dragomir. Actrita a marturisit ca si acum este emotionata cand isi aminteste. Alesul inimii ei i-a daruit un inel in valoare de 3.100 de lei. Actrita a fost recent martora unei cereri in casatorie, lucru care i-a amintit de acel moment. Dana Rogoz a dezvaluit ca Radu Dragomir „nu avea dubii in privinta raspunsului” ei si ca a mers la sigur.

„Acum cateva zile, am fost martora unei cereri in casatorie inedite, prin telefon.. Si uite asa mi-am adus aminte in detaliu momentul in care Radu a pus celebra intrebare: „Vrei sa fii sotia mea?”. Radu nu avea dubii in privinta raspunsului. Stia ca merge la sigur. Dar voia totusi sa fie pusa intrebarea, fix ca la carte si sa existe raspunsul, in mod oficial. Dupa care sa imi puna inelul.

Parcase rulota in cel mai bun loc din Praga, cu cea mai frumoasa priveliste. A scos inelul, a rostit intrebarea, am raspuns Da, ne-am imbratisat. Si am inceput sa plangem, stand asa imbratisati, minute bune. A fost extrem de emotionant pentru amandoi, desi hotararea o luasem fiecare cu mult timp inainte”, dezvaluia Dana Rogoz pe blogul ei personal.

