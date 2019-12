Danca: Guvernul a adoptat proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi seara, proiectele de lege pentru care urmează să-şi asume răspunderea, a anunţat, miercuri, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă. "Aşa cum am anunţat, în şedinţa de Guvern au fost propuse spre dezbatere şi adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea în Parlament. Vorbim despre proiectul de modificare a legilor justiţiei, în sensul amânării pensionării anticipate a magistraţilor, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020. De asemenea, vorbim despre creşterea vechimii pentru accederea la Institutul Naţional de Magistratură a magistraţilor, de la doi la patru ani. Şi, de asemenea, vorbim despre situaţiile legate de completele de judecată formate din trei magistraţi la instanţele de apel. De asemenea, această prevedere ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020. Având în vedere disfuncţionalităţile grave care ar avea loc în actul de justiţie, Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru prorogarea acestor termene şi urmează să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru adoptarea acestuia în regim de urgenţă", a precizat Dancă, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria. El a adăugat că al doilea proiect de lege pentru care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea este cel care reglementează situaţia transportului rutier intrajudeţean, pentru "a rezolva problema transportului şcolar şi a persoanelor cu dizabilităţi". "Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa de Guvern şi soluţia adoptată este aceea de a permite actualilor operatori de transport, care deţin licenţe de transport în vigoare, să preia copiii şcolari şi, de asemenea, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele vârstnice de la punctele unde acestea sunt stabilite, conform unui ordin comun al ministrului Administraţiei şi Dezvoltării şi Ministerul Educaţiei, un ordin comun al celor două ministere. Urmează a fi stabilită procedura de preluare de către operatorii de transport care deţin în acest moment licenţele legale pentru efectuarea acestui serviciu, până la organizarea licitaţiilor în vederea asigurării transportului rutier intrajudeţean pentru persoanele amintite în categoria de serviciu public. În momentul de faţă, acest serviciu, ca urmare a Ordonanţei 51, este considerat serviciu comercial", a spus Dancă. El a menţionat că, potrivit proiectului de lege, urmează ca, până la finalul anului următor, "să se organizeze licitaţiile pentru licenţierea transportatorilor ca operatori de servicii publice pe acest domeniu, iar până la organizarea licitaţiilor respective actualii operatori de transport să aibă obligaţia de a prelua persoanele în cauză de la punctele indicate, printr-un ordin comun al Ministerului Educaţiei şi al Ministerului Administraţiei". Şeful Cancelariei premierului a adăugat că al treilea proiect de lege pentru care Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea este cel privind plafoanele bugetare pentru anul 2020. "Aici au fost prezentate evoluţiile pentru următorul an atât din punct de vedere bugetar, cât şi din punct de vedere al principalilor indicatori economici. Proiectul privind plafoanele bugetare, însoţit de strategia fiscală bugetară, va fi trimis astăzi Parlamentului şi urmează ca guvernul să îşi angajeze răspunderea pe acest proiect de lege. Este o necesitate absolută adoptarea acestui proiect de lege prin angajarea răspunderii, pentru că este absolut vital ca până la finalul anului în curs să avem proiectul de buget pentru anul 2020", a mai afirmat Dancă. Şeful Cancelariei premierului a afirmat că Guvernul va trimite Parlamentului în cursul zilei de miercuri scrisoarea privind proiectele de lege pe care îşi va angaja răspunderea, iar Legislativul să decidă calendarul. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)