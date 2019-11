Dancila a bulversat PSD-ul: Cat de legala poate fi intrarea lui Gabriel Oprea direct in CEx si cum ar putea πRi partidul fondat de Iliescu

"Noi am facut protocol de colaborare cu sindicatele (...) Am facut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepresedinti. Asta inseamna ca toti liderii de sindicate sunt vicepresedinti in CEx. Au si drept de vot", a declarat neconflictuala Viorica Dancila duminica seara, dinamitand linistea aparenta din PSD si riscand chiar existenta partidului fondat de Ion Iliescu.