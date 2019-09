Dancila: Am vorbit despre situatia Guvernului; am hotarat ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, a anunţat, luni seară, că săptămâna viitoare va cere în Parlament votul de încredere pentru Guvern. Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD, că nu îi este teamă de un vot negativ în legislativ. "Am vorbit despre situaţia Guvernului la acest moment şi am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat de nenumărate ori că nu ne este teamă. Vom merge în Parlamentul României, vom discuta cu partidele politice astfel încât să obţinem votul de încredere", a afirmat Dăncilă. Dăncilă a menţionat că nu s-a stabilit deocamdată dacă Guvernul va merge pe varianta restructurării sau a remanierii, dar că în eventualitatea în care se va opta pentru restructurare, noua formulă guvernamentală ar urma să aibă 19 ministere plus funcţia de prim-ministru. AGERPRES/ (A - autori: Irinela Vişan, Cristian Lupaşcu, editor: George Onea, editor online: Gabriela Badea)