Dancila anunța ca este pregatita pentru restructurare: “Am situația sub control”

Premierul Viorica Dăncilă a susținut luni prima ședință de Guvern fără ALDE. Dăncilă a transmis că are situația sub control și ia în calcul restructurarea. Totodată, referindu-se la președintele Iohannis, premierul a spus că prin refuzul numirii miniștrilor interimari, încalcă Constituția. „Vreau sa sublinez un lucru esential. Ca premier voi face tot ce imi sta