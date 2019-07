Dancila anunța obiectivul Guvernului dupa fondurile alocate inzestrarii Armatei - Ce memorandum a fost semnat intre Romaero SA Bucuresti si Raytheon Company

Obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate înzestrării Armatei să se întoarcă, într-o măsură cât mai mare, în economia românească, să contribuie la revigorarea industriei naţionale de apărare, prin cooperare industrială şi transfer tehnologic, a declarat, miercuri, prim-ministrul Viorica Dăncilă, la semnarea unui memorandum de înţelegere între Romaero SA Bucureşti şi Raytheon Company.

"Guvernul României a început această săptămână cu un parteneriat în domeniul sănătăţii, astăzi găzduim un eveniment important pentru industria de apărare, iar mâine vom semna mai multe contracte finanţate din fonduri europene pentru digitalizarea serviciilor publice. Este dovada faptului că economia României este dinamică, în continuă adaptare la tendinţele internaţionale şi are capacitatea să facă faţă provocărilor competitivităţii. În acelaşi timp, Guvernul României se implică pentru a asigura sustenabilitatea creşterii economice, prin stimularea investiţiilor şi susţinerea sectoarelor economice care aduc plusvaloare, crearea de noi locuri de muncă, transfer de înaltă tehnologie", a afirmat Dăncilă, la ceremonia de la Palatul Victoria, conform agerpres.ro Premierul a adăugat că industria de apărare este unul dintre sectoarele cu un mare potenţial de dezvoltare.

"În acest an, Guvernul a acordat sume importante operatorilor cu capital de stat pentru dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie. Totodată, din perspectiva îndatoririlor operaţionale pe care le are ca membru al NATO, România s-a angajat într-un efort continuu de modernizare a Armatei şi a alocat, pentru al treilea an consecutiv, 2% din PIB pentru Apărare. Această decizie dovedeşte că înţelegem pe deplin rolul strategic pe care ţara noastră îl are în zona Mării Negre, în particular, şi pe flancul de sud-est al NATO, în general. Însă, obiectivul Guvernului este ca fondurile alocate înzestrării Armatei să se întoarcă, într-o măsură cât mai mare, în economia românească, să contribuie la revigorarea industriei naţionale de apărare, prin cooperare industrială şi transfer tehnologic. Semnarea acestui memorandum de înţelegere şi colaborarea noastră confirmă potenţialul pe care îl are industria românească în întărirea capacităţilor de apărare în cât mai mult zone de operaţii. Prin transformarea expertizei şi cunoştinţelor de specialitate în produse şi servicii cu valoare adăugată mare, Romaero va avea posibilitatea să-şi exporte producţia la nivel global", a susţinut Viorica Dăncilă.



Prim-ministrul a subliniat şi beneficiile de securitate: "Semnarea acestui memorandum de înţelegere va sta la baza colaborării industriale locale pentru Programul Patriot, un sistem nou, pur defensiv, care salvează vieţi. Patriot a fost alegerea cea mai bună atât pentru apărarea ţării noastre şi a cetăţenilor ei, cât şi pentru respectarea în întregime a obligaţiilor care ne revin ca membri ai Alianţei. Pentru România, ca membru al NATO de 15 ani, este foarte important să contribuie semnificativ la rolurile şi misiunile pe care Alianţa le construieşte alături de membrii din toată lumea. Nu în ultimul rând, această cooperare este încă o dovadă a funcţionării şi aprofundării Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi a consolidării relaţiilor în domeniile economic şi tehnologic, de care România este profund interesată".



Memorandumul de înţelegere între Romaero S.A. Bucureşti şi Raytheon Company care va sta la baza colaborării industriale locale pentru Programul Patriot a fost semnat din partea română de directorul general al Romaero S.A., Remus Vulpescu, iar din partea americană de Mike D'Ambrosio, director în cadrul Raytheon.



La eveniment au participat miniştrii Economiei şi Apărării, Niculae Bădălău şi Gabriel Leş.