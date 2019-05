Dancila arunca BOMBA inainte de Summitul din Sibiu: 'Am avut cereri, dar era inoportun sa am reuniuni bilaterale acolo'

Premierul Viorica Dăncilă spune, întrebată dacă merge totuși la summit-ul de la Sibiu, că a avut solicitări de la omologi de-ai săi, dar a declinat reuniunile bilaterale pentru că nu era oportun să aibă aceste întâlniri în timpul summit-ului.

Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată, joi, la Alba Iulia, dacă merge totuși la summit-ul de la Sibiu, conform Mediafax.

„Nu merg la summit-ul de la Sibiu pentru că, așa cum știți, este prezent doar președintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de-ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale în care să continuăm dialogul început în diferite state membre în care am fost. (...) Nu era oportun ca să am întâlniri bilaterale cu premierii în timpul summit-ului, de aceea voi avea întâlniri în perioada următoare”, a răspuns premierul.

Viorica Dăncilă și-a petrecut noaptea la un hotel din Alba Iulia, de unde va pleca la Cluj, potrivit președintelui PSD Alba, Ioan Dîrzu. Premierul se va întoarce la Alba Iulia după-amiaza și va vizita Sala Unirii, cetatea Alba Carolina și Spitalul Județean de Urgențe. De asemenea, se fac pregătiri pentru primirea premierului la fabrica de porțelan Apulum.