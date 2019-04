Dancila ARUNCA IN AER PSD: 'Nu vreau restructurare. Puțin probabil sa ma razgandesc'

Premierul Viorica Dăncilă spune răspicat că nu este de acord cu restructurarea Guvernului dorită de majoritatea liderilor PSD în frunte cu Liviu Dragnea, respinge ideea unui „Guvern Dăncilă 2”, se teme de un blocaj de la Cotroceni și e „puțin probabil” să se răzgândească.

„Discut cu domnul Dragnea, ne consultăm, e preşedintele partidului, e normal să avem discuţii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului (...) Pentru că eu am considerat că trebuie să mergem pe calea normală. Am pornit de la două aspecte: nu vreau Guvernul Dăncilă 2, vreau să avem acelaşi Guvern. Al doilea motiv e legat de afirmaţiile preşedintelui Iohannis, potrivit cărora se va simţi ocolit şi va merge la CCR, deci iar se va ajunge la o situaţie de blocaj. Al treilea aspect: am considerat că Guvernul funcţionează aşa cum e acum”, a spus Dăncilă, într-un interviu pentru Adevarul.

Întrebată dacă PSD va schimba miniștrii respinși, Dăncilă a spus: 'Nu ştiu, o să avem o discuţie în CEX legată de acest subiect”.

Premierul a zis că eventuale modificări în Guvern se vor discuta după europarlamentare: `Acum trebuie să ne gândim la alegerile europarlamentare. Posibile modificări trebuie să le creionăm după euroalegeri. Nu cred că acum e momentul să facem restructurare în Guvern'.

Întrebată dacă e posibil să se răzgândească, Dăncilă a spus: `Puţin probabil'.

