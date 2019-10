Dancila: Asteptarile mele pentru anul universitar 2019-2020 - confirmarea masurilor de integrare pe piata muncii a absolventilor

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la deschiderea anului universitar de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, că aşteptările pe care le are pentru acest an universitar sunt legate de confirmarea măsurilor guvernamentale de integrare pe piaţa muncii a absolvenţilor. "Revin cu bucurie şi emoţie în această unitate de învăţământ care şi-a pus puternic amprenta asupra formării mele (...) Aşteptările mele pentru anul universitar 2019-2020 sunt legate de o confirmare prin rezultate a măsurilor pe care le-am luat până acum pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Experienţa pe care tinerii o pot acumula, inclusiv în perioada studiilor, prin programe de internship, îi va face pe angajatori să aibă mai multă încredere în absolvenţi", a spus Dăncilă. Premierul a vorbit despre internship şi despre măsuri de stimulare a angajatorilor să angajeze absolvenţi. "Pentru a-i sprijini şi pentru a-i motiva pe studenţi şi tinerii absolvenţi, am îmbunătăţit Legea internship, Guvernul a mărit la 2.080 de lei brut indemnizaţia lunară oferită fiecărui intern. În plus, de anul acesta, perioada de desfăşurare a programului de internship este considerată vechime în muncă. Am dezvoltat programe pentru a stimula antreprenorii să angajeze tineri absolvenţi. Sunt măsuri bune, care sunt convinsă că vor aduce beneficii şi internilor şi angajatorilor", a mai spus Viorica Dăncilă. Primul ministru a subliniat că 2019 a adus creşteri de venit cadrelor didactice, afirmând că salariile trebuie să reflecte statutul profesorilor. "Anul 2019 a adus creşteri substanţiale ale salariilor profesorilor, inclusiv pentru profesorii universitari. Dorim să continuăm aceste acţiuni astfel încât veniturile să reflecte statutul cadrelor didactice. În ceea ce priveşte investiţiile în infrastructura universitară din fondul de dezvoltare şi investiţii, care era deja operaţional, finanţăm proiecte ale universităţilor", a declarat Dăncilă. În încheierea discursului de la universitatea din Ploieşti, primul ministru le-a urat studenţilor succes în noul an universitar. AGERPRES/(A - autor: Cornelia Dumitru, editor: Oana Popescu, editor online: Ada Vîlceanu)