Dancila: "Avem curaj sa mergem in Parlamentul Romaniei saptamana viitoare. Inca nu am decis daca vom face restructurare sau remaniere"

„Nu este vorba despre faptul că m-am răzgândit. De fiecare dată am spus că voi merge în Parlament, nu am avansat o data. Acum am avansat această data ca să lămuresc lucrurile. Am spus că vom face restructurare sau remaniere, iar această decizie o ia Comitetul Executiv Național, la propunerea și colegilor. Eu cred că noi trebuie să decidem ceea ce vrem, nu trebuie să ne impună alt partid.”