Dancila: Avem in fata 3 competitii electorale; sa stam uniti, pentru ca PSD sa fie din nou invingator

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, le-a transmis social-democraţilor la evenimentul de lansare a candidaturii sale la Preşedinţie să fie uniţi şi să lupte umăr la umăr în cele trei bătălii electorale - prezidenţiale, parlamentare şi locale - pentru ca PSD să fie din nou învingător. Ea le-a spus celor prezenţi, sâmbătă, la evenimentul de la Romexpo că discursul său arăta altfel înainte de ziua de joi, când a fost adoptată moţiunea de cenzură. "Ştiu că ceea ce s-a întâmplat v-a afectat şi vreau să ştiţi că vă înţeleg. Cu toate acestea, mă bucur mult să vă fiu astăzi alături şi mă bucur din toată inima, dragi colegi, să văd că avem în continuare spiritul şi energia de luptător în partidul nostru. (...) Acesta este momentul în care trebuie să înţelegem că e datoria şi e şansa noastră să luptăm cu toate forţele în această campanie pentru victorie. Să nu vă îndoiţi nicio clipă de puterea pe care o avem şi de ceea ce putem să facem împreună. Avem în faţă trei competiţii electorale, în care va fi nevoie să stăm uniţi şi să luptăm umăr la umăr pentru ca PSD să fie din nou învingător", a declarat Viorica Dăncilă. Ea a adăugat că aceste alegeri nu vor fi "simple bătălii de campanie". "Vor fi un adevărat război, în care va fi nevoie să ne punem nu doar solidaritatea, efortul şi munca, dar şi inimile şi tot curajul de care putem da dovadă. Şi o vom face. O vom face şi acum, ca de fiecare dată când ne-am ridicat şi am mers la luptă, ca de fiecare dată când au crezut că ne-au înfrânt, dar ne-am întors mai puternici, mai organizaţi, mai hotărâţi şi i-am zdrobit", a mai declarat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)