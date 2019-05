Dancila, bulversata de acuzațiile lui Tudorel Toader: 'Nu știu ce sa va raspund, pentru ca eu nu am avut un draft al acestor OUG'

Premierul Viorica Dăncilă a avut o primă reacție, vineri, la acuzațiile fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, care a susținut că proiectul de OUG pentru amnistie mascată nu a fost elaborat la Ministerul Justiției, ci „în alte centre de reflecție”, iar programul de guvernare și dorința introducerii unor prevederi mai favorabile nu pot justifica adoptarea OUG.

„Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cred că trebuie să-l întrebați pe dl Tudorel Toader. Nu am de unde să știu de ce dânsul a spus aceste lucruri. Nu am avut un draft. Nu știu ce să vă răspund, pentru că eu nu am avut un draft al acestor ordonanțe de urgență”, a spus Dăncilă.