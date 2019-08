Dancila, catre ALDE: „Nu poți fi și in opoziție, și la guvernare”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, ca răspuns acuzațiilor lui Călin Popescu Tăriceanu, că un partid nu poate să fie și la putere și în Opoziție, iar percepția publică este legată de coaliție, nu doar de PSD. Dăncilă a mai spus că are responsabilitatea de a asigura stabilitatea. “Nu poți să fii și la guvernare și în Opoziție, este The post Dăncilă, către ALDE: „Nu poți fi și în opoziție, și la guvernare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.