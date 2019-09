Dancila, catre pensionari: Intotdeauna veti avea un partener in Guvernul Romaniei; nu ne sperie jignirile

Premierul Viorica Dăncilă i-a asigurat duminică pe pensionarii din PSD că guvernul pe care îl conduce îi va sprijini întotdeauna, că le va fi un partener, că există bani pentru pensii, şi a adăugat că nu se sperie de proteste sau jigniri care aparţin unora "care nu vor binele României". "Nu este o zi naţională, nu e doar prima zi de toamnă. Aş spune că e ziua demnităţii pe care dumneavoastră o meritaţi. (...) Cei care nu-şi tratează cu respect părinţii şi bunicii, nu au respect pentru nimic. Astăzi creşte pensia minimă. Vreau să continuăm aceste lucruri şi le vom continua. Şi, pentru că m-a întrebat cineva dacă sunt bani, cu siguranţă da. Niciodată nu vom face un pas fără să ne asigurăm că există bani pentru pensii, pentru salarii. De aceea fac un apel către cei care vin în spaţiul public şi spun 'nu sunt bani pentru pensii şi salarii'. Nu pot să-i înţeleg. Sunt pensionari care în ţara aceasta trăiesc de la pensie la pensie. Cât de cinic să fii să spui: 'Nu mai sunt bani'? Şi că un pensionar nu-şi mai ia pensia? Sunt oameni care au învăţat să conjuge doar verbul a tăia", a declarat preşedintele PSD, la Conferinţa Organizaţiei Pensionarilor din partid, care are loc la Centrul Expoziţional Mamaia. Viorica Dăncilă a adăugat că mulţi din această ţară ar trebui să ia din experienţa pensionarilor, pentru că "ghioceii" de la tâmplele lor sunt dublaţi de multă experienţă şi de înţelepciune. "Am venit foarte bucuroasă să vă întâlnesc astăzi, cu multă deschidere şi cu multă emoţie. De fiecare dată am emoţii când mă întâlnesc cu pensionarii din România. De fiecare dată am văzut susţinerea pensionarilor, încrederea pe care ne-au acordat-o. (...) De fiecare dată au simţit dacă vine un pericol sau dacă se merge în direcţia cea bună. Din păcate, au fost puţini cei care i-au ascultat. Trebuie să învăţăm în această ţară să ascultăm pensionarii. (...) Când vrei să iei cele mai bune decizii, te consulţi cu cei care au experienţă, înţelepciune, cu cei care au depăşit multe obstacole în viaţă", a spus premierul. Liderul PSD, care a fost întâmpinată de un grup de câţiva protestatari la intrarea în sala în care se ţine evenimentul, i-a criticat în context pe cei care au vrut şi mai vor să facă "război" între tineri şi seniori, între bugetari şi cei care lucrează la privat. "Noi am susţinut întotdeauna dialogul, respectul. (...) Sunt unii care doar ştiu să jignească, nu vin cu o propunere, cu nimic constructiv. De la Constanţa nu au ieşit să protesteze, dar au venit de la Bucureşti, pentru că ei cred că mai pot influenţa cetăţeni. Nu o mai pot face, oamenii văd care este drumul către care vor să-i îndrepte aceste persoane. Ei vor veni cu minciuni, cu jigniri, noi vom spune adevărul şi cu proiecte pentru oameni. Importante nu sunt aceste manifestări care nu le fac cinste. Important este câte proiecte facem pentru oameni, cât de apropiaţi suntem de oameni. Nu o să ne sperie astfel de lucruri, pentru că suntem alături de oameni şi iubim oamenii. Întotdeauna în Guvernul României veţi avea un partener, sfaturile dumneavoastră vor fi binevenite. Aveţi tot respectul nostru, toată admiraţia noastră pentru ceea ce aţi făcut. Ştim că sunteţi oameni care iubiţi această ţară, iubiţi acest judeţ. Şi noi iubim ţara şi tot ceea ce vom face facem pentru ţară, pentru a avea o imagine bună atât în interiorul ţării cât şi în exterior. Nu tot ceea ce se întâmplă afară ne reprezintă pe noi. (...) Trebuie să nu mai avem ură, să nu mai avem dezbinare, să fim mult mai uniţi şi să acţionăm pentru România şi pentru români", a mai spus premierul Viorica Dăncilă. AGERPRES / (A - autor: Cătălina Matei, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)