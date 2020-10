Dancila considera ca aduce un plus pentru PSD la alegerile parlamentare: "Dragnea a vorbit cu liderii PSD din Teleorman pentru a nu ma regasi pe liste"

Fostul premier Viorica Dancila a declarat, intrebata marti daca este adevarat ca nu va acea un loc eligibil pe lista PSD la alegerile parlamentare, ca din punctul ei de vedere ar aduce un plus daca ar fi pe lista partidului la scrutinul din 6 decembrie pentru ca are experienta guvernamentala si are rezultate bune, cum ar fi cresterea economica, a fost lider al formatiunii si a reusit sa formeze o echipa.