Dancila, daca motiunea va trece: Voi lupta din opozitie sa castigam prezidentialele si sa revenim la guvernare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi seară că în cazul în care moţiunea de cenzură la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece în Parlament, va lupta şi mai mult, din opoziţie, pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale şi revenirea PSD la guvernare. "Este nerealist acest scenariu şi vă spun de ce. În primul rând, organizaţiile, primarii nu vor lupta şi nu vor aduce voturi pentru alt candidat decât al PSD. În al doilea rând, să presupunem că trece moţiunea, voi lupta şi mai mult, din opoziţie, să câştigăm prezidenţialele şi să revenim din nou la guvernare. Este singura alternativă pe care o au primarii, singura alternativă pe care o au preşedinţii de organizaţii de a reveni. Dacă nu vroiau, nu mă susţineau, dar este interesul lor în primul rând şi atunci vom avea şi comparaţie să vedem ce fac cei care vin, ce-şi asumă. 'A!', vor spune, 'vechea moştenire!', a susţinut Viorica Dăncilă la România Tv, întrebată cum vede varianta ca, în cazul în care moţiunea de cenzură trece, PSD să decidă să-l susţină pe Mircea Diaconu la prezidenţiale drept candidat al stângii. Întrebată dacă va fi, totuşi, împăcată cu ideea că va fi un premier cu pârghii reduse, în cazul în care pică Guvernul în urma moţiunii de cenzură, ea a spus: "Ştiu ce ar însemna acest lucru, nu ar fi o situaţie confortabilă, nu mai am voie să dau ordonanţe de urgenţă, decât hotărâri de guvern, dar, în acelaşi timp, sunt un om responsabil, ţin la responsabilitatea acestei ţări şi ţin la imaginea acestei ţări". "Nu aş putea să las ţara în haos, ne uităm de jur împrejur ce se întâmplă, ne uităm la câtă nevoie de stabilitate avem. Am crescut valul de încredere pe plan extern, avem investiţii mult mai mari, avem cerinţe pentru investiţii mult mai mari. Ce facem acum, aruncăm ţara în haos? Lipsa de predictibilitate... Toate aceste lucruri nu vreau să le creez în ţara mea. Dincolo de mine, dincolo de premierul Viorica Dăncilă, important este ce se va întâmpla cu această ţară, ce se va întâmpla cu miile de familii care au speranţe, ce se va întâmpla cu pensionarii acestei ţări, pentru mine acest lucru este foarte important. Pensionarii trebuie să-şi primească în continuare pensiile şi pentru asta trebuie să rămân acolo, ca să am deciziile, pentru că avem banii. Îi sperie degeaba", a afirmat Dăncilă. Premierul a adăugat că în cazul în care moţiunea va fi votată, un nou guvern trebuie instalat cât mai rapid. "Să vină cu un guvern şi să se instaleze cât mai repede, în plină campanie electorală, asta este, dar eu cred că atâta lipsă de responsabilitate nu face bine acestei ţări. Bineînţeles că moţiunea este un instrument al Opoziţiei, nu acuz Opoziţia că depune moţiune de cenzură, dar modul în care se raportează, modul în care ies în spaţiul public cu anumite afirmaţii, cu anumite lucruri pe care vor să le facă, cei 400 de mii de disponibilizaţi, faptul că nu avem bani de pensii şi salarii... Deci, nu şi-au asumat că nu vor tăia pensiile şi salariile. (...) Suntem ţara cu a doua cea mai mare creştere economică din Europa. În loc să ne bucure acest lucru, ei critică acest lucru. La un moment dat, orice om s-ar gândi: domn'e, oamenii aceştia vor să se întâmple ceva rău în România numai să critice Guvernul. Trebuie să vină 'Guvernul meu', 'Guvernul zero', acelaşi guvern care acum ne dă lecţii şi nu a făcut nimic", a mai declarat Dăncilă.