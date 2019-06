Dancila despre candidatura la sefia PSD: Nu cred ca motiunea de cenzura va trece; o sa candidez si intr-o varianta si in alta

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD, a declarat că are în intenţie să candideze la şefia partidului la Congresul din 29 iunie şi a precizat că ia în calcul această variantă indiferent de rezultatul moţiunii de cenzură anunţate de Opoziţie. "Cred că voi candida, deocamdată sunt preocupată de organizare.... Da, dar eu sper să mai fie şi alţi candidaţi", a spus Viorica Dăncilă, luni, la emisiunea Marius Tucă Show. Întrebată dacă ia în calcul şi o candidatură la Preşedinţia României, în cazul în care va fi aleasă la şefia PSD, ea a spus: "Nu, eu cred că nu mai trebuie să avem această opinie că şeful partidului trebuie să fie candidatul la prezidenţiale". "Cred că îl pot ajuta mult mai mult pe candidat sau candidată la prezidenţiale, pot să-i fiu alături, pot să organizez partidul... Sunt şeful Executivului, pot prin măsurile pe care le iau să-l ajut pe candidatul nostru. Eu cred că nu trebuie să mai mergem în aceeaşi logică şi cel care sau cea care va candida trebuie să se bucure în primul rând de notorietate, trebuie să se bucure de un anumit procent al încrederii populaţiei, iar toţi ceilalţi trebuie să fim în spatele candidatului să-l susţinem. De aceea am şi vrut acest congres mai devreme pentru ca toate eforturile noastre să fie centrate pe candidatul la prezidenţiale", a precizat Dăncilă. Preşedintele interimar al PSD a arătat că pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale se vor efectua mai multe sondaje de opinie care ar putea include şi persoane din afara partidului. "Vom face mai multe sondaje, nu vom face doar unul singur. Luăm în calcul şi candidaţi din afara partidului, vedem cum putem avea un procent cât mai mare, astfel încât să mergem cu această încredere în noi că putem câştiga alegerile prezidenţiale. Este important să vedem care este profilul candidatului pe care-l vor alegătorii. (...) Cred că românii îşi doresc un om echilibrat, un om care să fie preşedintele tuturor românilor, un om care să nu împartă românii sau partidele, în partidul meu şi partidul altora, cred că-şi doresc un preşedinte care să fie foarte implicat, un preşedinte mediator, un preşedinte care să aibă relaţii externe foarte bune", a declarat ea. Viorica Dăncilă a precizat că, cel mai probabil, în luna iulie, social-democraţii vor organiza un nou congres pentru prezentarea candidatului la prezidenţiale. "Este foarte scurt timpul, eu cred că în luna iulie putem să mai facem încă un congres. (...) În două săptămâni este foarte greu să facem atâtea sondaje încât să vedem care este cel mai bine plasat. Vom încerca, dacă vom reuşi cu atât mai bine, dacă nu, vom face un nou congres", a afirmat aceasta, întrebată de ce prezidenţiabilul PSD nu va fi prezentat pe 29 iunie. Ea a spus că va susţine orice coleg care se va clasa bine în sondaje. "Categoric, orice coleg care este bine plasat sau colegă, cum este Gabi (n.r. - Gabriela Firea), care sunt bine plasaţi în sondaje...mergem să câştigăm, nu mergem să facem experienţe. (...) Fie că este o femeie, fie că este un coleg, candidat la prezidenţiale, eu voi fi alături de candidatul nostru şi am să solicit ca întreg partidul să fie alături de candidatul nostru", a explicat Dăncilă. Întrebată dacă se va schimba strategia partidului în cazul în care moţiunea de cenzură anunţată de Opoziţie va trece, preşedintele interimar al PSD a răspuns: "Categoric că trebuie să avem schimbări, vă daţi seama că trecem în opoziţie, dacă această moţiune trece". Dăncilă a subliniat că indiferent de rezultatul moţiunii de cenzură va candida la şefia PSD. "Dacă am spus că o să candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă, dar eu cred că această moţiune nu va trece. (...) În momentul în care depui o moţiune trebuie să vii cu un proiect politic, trebuie să vii cu o variantă de premier, cu o variantă de Guvern, nu, vreau să dărâm un Guvern, dar nu pun nimic în schimb. (...) Mai mult decât atât, am văzut afirmaţiile liderului PNL, cei care depun moţiunea, am văzut că programul lor este să taie salariile IT-iştilor, că, de fapt, merge pe aceeaşi politică de austeritate care a fost un eşec nu numai pentru România, ci şi la nivel european. Deci, de aceea cred că această moţiunea nu va trece. Mai mult decât atât, avem nevoie de stabilitate, vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să generăm credibilitate în Europa şi nu numai. (...) Am înţeles că mâine (marţi - n.r.) va fi depusă şi sper ca săptămâna viitoare să avem şi votul pentru că este important să închidem acest subiect", a concluzionat ea. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Dăncilă: Sper să avem mai mulţi candidaţi la şefia PSD; cred că trebuie să fie o conducere colectivă