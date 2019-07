Dancila, despre remaniere: Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri

Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că speră ca luni să primească un răspuns din partea președintelui Klaus Iohannis cu privire la propunerile de miniștri pentru cele trei portofolii guvernamentale. Șeful Executivului a afirmat că nu a luat în calcul respingerea unei propuneri, potrivit Mediafax.

„Este weekend, nu am niciun răspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni să am un răspuns. Nu am luat în calcul respingerea unei propuneri. În această situație vom avea o discuție în cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dăncilă, la Târgu Mureș.

Premierul a anunțat, miercuri, că a discutat telefonic cu șeful statului despre propunerile de miniștri.

Viorica Dăncilă a anunțat, la ultimul CEx al PSD modificările din Guvern, Ramona Mănescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne, iar Mihai Fifor pentru funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

