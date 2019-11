Dancila, despre "tradatorii" din PSD: Daca se prezinta la votul pentru Guvernul Orban, a doua zi sa mearga in partidul-foarfece

Premierul interimar Viorica Dancila a spus, sambata, in judetul Arad, ca PSD nu va fi prezent in sala luni cand se va vota Guvernul. Ea a admis ca in partid sunt "tradatori", pe care i-a indemnat ca "a doua zi sa mearga in partidul-foarfece si sa nu mai fie alaturi de PSD".