Dancila: Dupa europarlamentare, Dragnea mi-a spus ca, indiferent ce se va intampla, sa nu renuntam la guvernare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că Liviu Dragnea i-a cerut, după rezultatele slabe înregistrate la alegerile europarlamentare, să nu renunţe la guvernare, pentru că PSD trebuie să îndeplinească ceea ce le-a promis românilor. "Am avut o discuţie chiar în seara în care s-au anunţat rezultatele alegerilor, împreună cu mai mulţi miniştri am mers la sediul din Băneasa pentru a aştepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo când s-au dat primele exit-polluri şi când am văzut, de fapt, că am obţinut un rezultat slab la alegerile europarlamentare. (...) Am discutat în aceeaşi seară, duminică seară, cu domnul Dragnea despre guvernare şi mi-a spus că, indiferent de ce se va întâmpla, să nu renunţăm la guvernare pentru că noi am promis nişte lucruri românilor şi trebuie să le îndeplinim. Noi nu putem să renunţăm, pentru că această renunţare ar însemna o cedare a noastră, o cedare nu în faţa românilor, ci în faţa acelora care, efectiv, nu ne vor la guvernare, în faţa acelora care nu vin cu soluţii şi vin numai cu lucruri urâte şi cu acuze la adresa Guvernului", a declarat Viorica Dăncilă, la România TV. În opinia sa, pierderea alegerilor europarlamentare, urmată de condamnarea lui Liviu Dragnea au fost cele mai grele momente ale PSD. "Nu ne-am aşteptat la ceea ce s-a întâmplat a doua zi. De aceea pentru partid nu a fost o situaţie uşoară. Duminică seara rezultatele de la europarlamentare, iar a doua zi arestarea preşedintelui partidului. Cred că a fost un moment critic pentru Partidul Social Democrat. (...) De aceea m-am gândit că este important să adun partidul, este important, în calitatea mea de prim-ministru şi preşedinte executiv, să îi aduc pe toţi preşedinţii de organizaţii din ţară şi să luăm o hotărâre pe termen scurt cu privire la ceea ce avem de făcut, cum vom depăşi acest moment şi care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm. Nu aveam voie atunci să lăsăm partidul în derivă, nu aveam voie atunci să ezităm niciun moment. (...) Acest moment a fost un moment greu, poate cel mai greu moment pe care l-a avut Partidul Social Democrat, dar acest partid are o mare calitate: în momentele grele partidul se uneşte. Atunci când trece prin momente dificile, toţi fac scut în jurul partidului şi acest lucru s-a întâmplat şi acum şi sper eu că vom avea înţelepciunea, vom avea puterea, vom avea determinarea pentru a face paşi importanţi şi să revenim la scorul pe care Partidul Social Democrat l-a avut", a mai spus Viorica Dăncilă.