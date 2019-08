Dancila e aproape sigura ca are voturi in Parlament pentru Guvern. „Daca nu, venim cu alta formula”

Guvernul va merge în Parlament pentru a primi un vot de încredere, iar cea mai bună armă este negocierea, a declarat, joi, la Argeş, premierul Viorica Dăncilă. Şefa Executivului a reafirmat că PSD nu ia în calcul ieşirea de la guvernare. “Voi discuta despre acest lucru în Comitetul Executiv Naţional (…). Vom veni în plenul Parlamentului The post Dăncilă e aproape sigură că are voturi în Parlament pentru Guvern. „Dacă nu, venim cu altă formulă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.