Dancila: Guvernarea nu este pusa in pericol si coalitia va merge mai departe din acest punct de vedere

Premierul Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor, a declarat că, în opinia sa, guvernarea nu este pusă în pericol şi coaliţia va merge mai departe în ceea ce priveşte activitatea Executivului. "Din punctul de vedere al alianţei şi continuarea guvernării, am văzut că atât domnul Călin Popescu Tăriceanu, cât şi alţi lideri din ALDE au spus că vor continua guvernarea. Deci, eu nu cred că guvernarea este pusă în pericol, faptul că avem candidaţi fiecare partid din alianţă...bineînţeles că ne-am fi dorit un candidat comun, noi ne-am fi dorit candidat comun susţinut de PSD, ALDE - candidat susţinut de ALDE. Eu cred că fiecare partid şi-a făcut propriile calcule şi fiecare partid, după alegerile europarlamentare, vrea efectiv să-şi arate puterea, să-şi arate forţa şi cred că acest lucru este un lucru normal. Eu cred că guvernarea nu este pusă în pericol şi coaliţia va merge mai departe în ceea ce priveşte guvernarea. Bineînţeles că din punctul de vedere al prezidenţialelor, al programelor de campanie, fiecare partid va avea propria opinie, propria acţiune, pentru că fiecare partid îşi va susţine candidatul", a declarat Viorica Dăncilă, miercuri seară, la Digi 24, întrebată dacă este în pericol coaliţia de guvernare, după declaraţiile preşedintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care şi-a anunţat, la rândul său, candidatura la alegerile prezidenţiale. Preşedintele PSD a adăugat că fiecare partid îşi face propriile calcule, pornind de la rezultatele alegerilor de la europarlamentare, întrebată fiind despre faptul că în cadrul coaliţiei PSD-ALDE se discutase iniţial despre un candidat comun. "Aceste discuţii au existat, nu le neg, dar, după alegerile europarlamentare, când rezultatele au fost mult sub aşteptări, când rezultatele au dezamăgit, atât PSD, cât şi ALDE, fiecare dintre noi vrem, de fapt, să vedem care este scorul nostru, să vedem cum putem să ne mobilizăm pentru a obţine un rezultat foarte bun pentru a câştiga alegerile prezidenţiale, având în vedere că avem trei rânduri de alegeri, alegeri prezidenţiale, locale şi parlamentare, şi fiecare partid îşi face propriile calcule. Acesta a fost, cred, principalul motiv pentru care în PSD liderii de organizaţii judeţene au cerut să avem candidatul de la PSD şi s-a dat un vot în acest sens în Comitetul Executiv, cu o singură abţinere, toţi au vrut un candidat din partea PSD. Faptul că am candidat eu, după cum ştiţi în cadrul PSD întotdeauna preşedintele partidului şi-a asumat candidatura, această solicitare a venit din rândul preşedinţilor de organizaţii. Prima dată am spus că voi susţine un alt candidat, că voi merge cu un alt candidat, unde am mers în teritoriu, organizaţiile respective, preşedinţii de organizaţii mi-au spus ca, în calitatea mea de preşedinte, să-mi asum candidatura pentru prezidenţiale. Este de datoria mea ca preşedinte al PSD să-mi asum această candidatură şi efectiv să conduc spre câştig partidul în care acum sunt preşedinte", a mai afirmat Dăncilă.